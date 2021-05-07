Движение по трассе Челябинск – Екатеринбург ограничат до октября

С 11 мая по 20 октября 2021 на трассе федерального значения М-5 «Урал» будет введено ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение по одной полосе левого проезда будет ограничено на участке км 43 – км 50 (в районе н.п. Султаево, Чишма, Смольное).

Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и т.д.).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 07.05.21

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