Мэр провёл экскурсию по зданию администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня работал экскурсоводом. О своих впечатлениях по поводу того, как он водил группу школьников по зданию администрации города, чиновник поделился в своём Инстаграмме: «Сегодня, как и обещал, провёл первую экскурсию по администрации города. Помогал мне в этом директор музея истории Екатеринбурга и прекрасный рассказчик Сергей Каменский.

На «премьеру» попали победители конкурса детских рисунков ко Дню Победы. Это Снегирёва Христина (16 лет), Абрамов Семён (7 лет), Александрова Полина (13 лет), Баймухаметова Арина (7 лет), Беркимбаева Алина (13 лет), Власова Ксения (14 лет), Меньшенина Анастасия (8 лет), Первова Дарья (12 лет) и Путилова Александра (14 лет).

Прекрасные работы детей стали основой для поздравительной открытки ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего подписал 1600 открыток, каждый раз, отмечая, какие замечательные рисунки получились у наших нынешних и будущих школьников.

Начали мы экскурсию на улице, рассказал о самых интересных фактах о здании администрации, потом переместились внутрь и поднялись на третий этаж, где стоят бюсты отцам-основателям Екатеринбурга. Там поведал нашу легенду – перед началом рабочего дня нужно потереть нос: либо Василию Татищеву (к успешному дню), либо Вильгельму де Геннину (к спокойному дню). И у сотрудников каждый раз создаётся дилемма, какой день себе выбрать, хотя, конечно, лучше, чтобы день был и успешным, и спокойным.

Затем пригласил школьников в свой кабинет, самые смелые даже посидели в моём кресле.

Финальной точкой нашей экскурсии стал подъём на башню с часами, где все смогли сделать потрясающие фотографии Екатеринбурга – погода не подвела. Потом попили чай, подарил детям несколько презентов, среди которых самый главный – приглашение на парад Победы 9 мая.

Все дети очень творческие, возможно, что в будущем кто-то из них выберет профессию архитектора. И в нашем городе появятся новые и очень красивые здания. Искренне на это надеюсь».

Как сообщил мэр в своём Инстаграмме, экскурсии по мэрии он будет продолжать. Попасть на них смогут школьников – победителей олимпиад, спортивных соревнований и других городских конкурсов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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