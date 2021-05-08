Количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале перевалило за 87 тысяч

В Свердловской области за сутки выявлен 101 случай Covid-19, а общее количество заболевших с начала пандемии составило 87 006 человек.

«Состояние 247 госпитализированных оценивается как тяжелое, 138 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 91 – на аппарате ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 427. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

За сутки от коронавируса скончались 9 человек, общее количество смертей – 3 182.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.05.21

На фестиваль «Коляда-plays» в июне приедут театры из Болгарии, Сербии и Казахстана. / Авиакомпания «Победа» запустит рейсы на Кипр из Екатеринбурга. / Мэр провёл экскурсию по зданию администрации Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»