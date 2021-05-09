В День Победы изменятся маршруты общественного транспорта

Сегодня, 9 Мая, в первой половине дня для проведения парада Победы в Екатеринбурге перекрыты улицы в центре города, изменились также схемы движения маршрутов общественного транспорта. Закрыты следующие участки:
– проспект Ленина, от улицы Московской до Карла Либкнехта;
– улица 8 Марта, от ул. Малышева до улицы Бориса Ельцина;
– улица Бориса Ельцина, от улицы 8-е Марта до улицы Челюскинцев;
– улица 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева;
– улица Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева;
– улица Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской;
– улица Радищева, от улицы Московская до улицы 8 Марта.
Полное описание изменения автобусных маршрутов можно посмотреть на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.
Парад Победы начнется в 10-00 на Площади 1905 года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 08.05.21
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