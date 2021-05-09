В Свердловской области за сутки зарегистрировано менее сотни новых случаев Covid-19

В Свердловской области впервые в 2021 году за сутки зарегистрировано менее ста новых случаев заболевания Covid-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у 99 жителей Свердловской области, в частности, у жителей Екатеринбурга (+50), Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Камышловского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тугулымского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 105.

В то же время остается высоким количество пациентов в тяжелом состоянии. У 246 человек состояние оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, в том числе 95 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 435. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписан 121 человек. Общее число победивших инфекцию достигло 80 876.

За сутки зарегистрировано восемь случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 3 190.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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