От довоенных машин до американской зенитки: в Верхней Пышме на Парад Победы вышла историческая техника (ФОТО)

В Верхней Пышме прошел Парад Победы. На военную технику смогли посмотреть все желающие – для пешеходов ограничения были минимальными, людей подпускали к танкам на максимально возможное с точки зрения безопасности расстояние. Зрителей собралось несколько тысяч, многие были с детьми.



В параде участвовали военнослужащие ЦВО, подразделение спецназа Росгвардии, рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского училища, юнармейцы и кадеты Верхней Пышмы. Но главная «фишка» – это историческая военная техника из музея УГМК. В этом году в параде участвовало четыре десятка боевых машин, таких же, какие принимали участие в советских парадах Победы, причем техника выходила на центральный проспект согласно хронологии событий.

Сначала зрители увидели технику 1920-40 годов, которая участвовала в довоенных парадах. Затем прошли танки, принимавшие участие в параде 7 ноября 1941 года в Москве – тогда танки и пехота с Красной площади уходили сразу на фронт.

Следующая колонна – техника, участвовавшая в параде 24 июня 1945 года в Москве. Также можно было посмотреть на машины, участвовавшие в знаменитом параде союзников, который прошел 7 сентября 1945 года в Берлине. Отдельной группой прошла техника, которую поставляли по ленд-лизу. Среди них танк «Шерман», автомобили «Виллис» и «Студебекер».

В этом году боевыми машинами управляли ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов, внуки и дети тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Самые старшие по возрасту – механики-водители, служившие в Афганистане. «Наземную» часть парада завершило выступление роты почетного караула.

А после в небо поднялись пилоты пилотажной группы «Реактор» на самолётах «Л29 Дельфин».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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