В Екатеринбурге запустили салют в честь Дня Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге День Победы завершился праздничным салютом. В этом году его запускали с трех точек – в центре, на Уралмаше и в новом районе Академический.

Как передает корреспондент «Нового Дня» из центра города, публики по-прежнему много, не меньше, чем в прежние годы. Жители Академического тоже не остались разочарованными. «Было офигенно!», – признаются они.

Как уже писал «Новый День», в этом году город потратил на салют чуть более 4,5 миллиона рублей. Самая дорогая пиротехника была закуплена для использования в центре города – стоимость фейерверка у «Динамо» составила 3,2 миллиона. Длительность салюта составила почти 15 минут. Фейерверк в Преображенском парке (Академический район) был закуплен за 799 тысяч, а залпы на Уралмаше обошлись в 525 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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