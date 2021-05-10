Новые валенки, теплый туалет, газ и мясорубка: о чем мечтают ветераны

Вчера вся страна отметила День Победы. В адрес ветеранов со стороны представителей власти было сказано много лестных слов. Но только реальные ветераны, особенно живущие в деревнях и селах, мечтают о другом.

О части их желаний можно узнать на сайте «Мечтаветерана.рф», и если есть возможность – помочь. Многие мечты людей, благодаря которым наша страна победила, мечтают о вещах, которые обывателем воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Например, ветеран тыла, 86-летний Аркадий Патрушев из деревни Большое Седельниково мечтает, чтобы у него дома был газ. «Дом у нас деревянный, который построен в 1960 году. Отопление в доме печное, до сих пор отапливаемся дровами. Моя мечта – подвести к дому газ», – пишет Аркадий Иванович. Как уже сообщал «Новый День», газификация сельской местности – больное место Свердловской области. После прямого указания президента, что подключение к газу частных домов должно стать для граждан бесплатным, в регионе была создана рабочая группа.

Другие желания ветеранов было исполнить проще, и благодаря неравнодушным людям из числа интернет-пользователей это уже сделано. 90-летняя Александра Чинова из села Таборы мечтала всего-то о новых валенках и холодильнике. Супруги Петр и Антонина Пашины из Станционного- Полевского хотели отремонтировать крышу своего дома. Желание 95-летней Марии Хитрик было еще проще – пожилая женщина из Полевского мечтала всего лишь об электрической мясорубке.

Но некоторые мечты ветеранов могут шокировать городских жителей. Например, 85-летняя Варвара Андреева из Якутии просто мечтает, что у нее дома был теплый туалет и вода. 91-летняя Чимит Очирова из Бурятии хочет, чтобы у нее дома была вода, чтобы не носить ее флягами из колодца. И подобных желаний очень много.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.05.21

В Екатеринбурге запустили салют в честь Дня Победы (ФОТО). / Интерактивная выставка «Николай Кузнецов. Человек-легенда» рассказала историю «разведчика №1» (ФОТО). / От довоенных машин до американской зенитки: в Верхней Пышме на парад Победы вышла историческая техника (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»