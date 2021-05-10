В Свердловской области от Covid-19 умерли 3200 человек

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 10 случаев смерти больных Covid-19, общее число летальных случаев – 3 200, сообщает региональный оперштаб.

Состояние 251 больного оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимации, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 443. Остальные – в удовлетворительном состоянии.

За сутки диагноз Covid-19 лабораторно подтвержден у 107 человек, в том числе у 37 жителей Екатеринбурга. Также заболели жители Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Богдановича, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 87 212.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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