В Билимбае сгорела частная передержка. Погибло 30 собак

Около 30 собак погибли сегодня ночью на пожаре в поселке Билимбай Первоуральского района. Зоозащитники предполагают, что это мог быть поджог.

Как сообщается на странице фонда «Зоозащита» в соцсети, сгорело помещение частной передержки. Погибшие собаки были слабыми и больными, в том числе и поэтому не смогли спастись. «Около 30 стареньких, инвалидов, спинальников, которые содержались в отдельном помещении. Самые незащищенные, они даже передвигаться некоторые не могли... Страшно даже подумать, что они испытывали», – пишут зоозащитники.



Хозяева передержки подозревают поджог. По словам зоозащитников, поблизости найдены бутылки с зажигательной смесью. Зоозащитница Анна Вайман написала, что они подали заявление в полицию.

Билимбай, Елена Владимирова

Билимбай. Другие новости 10.05.21

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