На Радоницу городские власти пустят дополнительные автобусы к двум кладбищам

На девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу – день особого поминовения усопших, когда принято посещать места захоронений и поминать умерших родственников. Сегодня, 11 мая, администрация Екатеринбурга организует движение дополнительных автобусов к двум кладбищам – Окружному и Нижне-Исетскому.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут № 59 до Окружного кладбища отправится от остановки «УЗТМ» в следующее время: 8:30, 8:50, 9:11, 9:32, 9:53, 10:14, 10:35, 10:59,11:23, 11:53, 12:23, 12:58, 13:33, 13:58, 14:22, 14:43, 15:04, 15:25, 15:47, 16:09, 16:31, 16:53, 17:15, 17:35.

В обратном направлении от Окружного кладбища до остановки «УЗТМ» автобус отправится в 8:57, 9:17, 9:38, 9:59, 10:20, 10:41, 11:02, 11:26, 11:50, 12:20, 12:50, 13:25, 14:00, 14:25, 14:49, 15:10, 15:31, 15:52, 16:14, 16:36, 16:58, 17:20, 17:42, 18:02.

До Нижне-Исетского кладбища, в свою очередь, можно будет добраться маршрутом № 80 от станции метро «Ботаническая» в 9:00, 9:18, 9:36, 9:54, 10:12, 10:30, 10:48, 11:06, 11:24, 11:44, 12:04, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:24, 14:44, 15:04, 15:24, 15:44, 16:04, 16:24, 16:44, 17:04, 17:24.

В обратном направлении автобус проследует до метро «Ботаническая» в 9:41, 9:59, 10:17, 10:35, 10:53, 11:11, 11:29, 11:47, 12:05, 12:23, 12:41, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

11 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Билимбае сгорела частная передержка. Погибло 30 собак. / В МЧС из-за смога екатеринбуржцам посоветовали закрыть окна и пить больше воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»