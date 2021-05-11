В Богдановиче фура снесла пост на железнодорожном переезде (ФОТО)

В Богдановиче дальнобойщик устроил аварию на железнодорожном переезде. Фура «Ивеко Стралис» снесла автоматические барьеры перед путями и вылетела на будку дежурного по переезду. ДТП случилось накануне, около 20:15, практически сразу после того, как по переезду проследовал поезд.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что травмы получил водитель, мужчина 1966 года рождения, – у него закрытый перелом правой берцовой кости, ушиб мягких тканей, ссадина на лбу. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Больше травм никто не получил. К настоящему времени движение автомобильного транспорта восстановлено. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточняет, что задержек в движении пассажирских поездов нет.

Богданович, Людмила Прокофьева

Богданович. Другие новости 11.05.21

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