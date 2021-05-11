Через неделю в Екатеринбурге пройдут первые опрессовки

Через неделю в Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок. Как рассказали РИА «Новый День» в свердловском филиале «Т Плюс», всего жителей уральской столицы, а также Березовского и Верхней Пышмы весной и летом ждет 4 этапа гидравлических испытаний тепловых сетей:

– первый этап с 18 по 21 мая;

– второй этап с 8 по 11 июня;

– третий этап с 20 по 23 июля;

– четвертый этап с 10 по 13 августа.

«До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы», – отметили в пресс-службе энергокомпании.

Екатеринбург, Елена Васильева

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