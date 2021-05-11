В Екатеринбурге заболевших ОРВИ в два раза больше, чем по всей области

В Екатеринбурге напряженной остается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. За последнюю неделю в городе зарегистрировано 11 713 случаев, что выше эпидпорога на 18,8%. В остальных городах области выявлено 6 006 больных за неделю.

По данным пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего за неделю с 3 по 9 мая было зарегистрировано 17 219 случаев ОРВИ. В целом по региону эпидпорог превышен всего на 1,4% и заболевших постепенно становится меньше. Но есть города, где уровень заболеваемости в полтора и более раз выше, – это Екатеринбург, Туринский городской округ и ЗАТО Свободный.

«В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 11 713 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 18,8%, ниже уровня прошлой недели на 2,2%», – уточняют в Роспотребнадзоре.

За тот же период в регионе было зарегистрировано 811 случаев внебольничных пневмоний, из них 381 – в Екатеринбурге.

В числе мер профилактики против ОРВИ санитарные врачи на первое место ставят вакцинацию от коронавируса, на второе – ношение маски в общественных местах. Людей по-прежнему просят минимизировать социальные контакты, не трогать руками лицо, чаще мыть руки и проветривать помещения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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