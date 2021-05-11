На Среднем Урале за сутки сгорело 168 гектаров леса

В Свердловской области на сегодняшнее утро зарегистрировано девять лесных пожаров. Но все очаги локализованы, угрозы населенным пунктам нет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Три очага возгорания находятся в Асбестовском городском округе, по два – в городских округах Богданович и Тавдинский, по одному – на территории муниципалитетов Дегтярск и Малышевский округ. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», огонь прошел 168 гектаров леса в области.

На Среднем Урале с 11 по 14 мая объявлено метеорологическое предупреждение о высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности (IV и V класс горимости леса по региональной шкале). Южная половина региона захвачена антициклоном, в эти дни будет преобладать сухая и очень теплая погода (воздух прогреется до +27…+29 градусов), со слабым ветром, сообщает уральский гидрометцентр. Из-за устойчивости атмосферы запах гари от природных пожаров может сохраниться на несколько дней.

В МЧС напомнили, что на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры, в том числе в бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также не рекомендуется проводить любые пожароопасные работы на землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

В Екатеринбурге заболевших ОРВИ в два раза больше, чем по всей области. / В 70% домов Екатеринбурга отключили отопление. На жару в квартирах просят жаловаться в УК. / Через неделю в Екатеринбурге пройдут первые опрессовки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»