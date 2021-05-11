В майские праздники на Урале поймали 600 пьяных водителей

В Свердловской области в майские каникулы сотрудники ГИБДД ежедневно находили около 150 водителей, которые сели за руль пьяными либо без прав. Рейды шли на трассах, в городах, деревнях, дачных поселках, садовых товариществах и в местах отдыха.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, более 600 водителей сели за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, почти 80 из них грозит уголовная ответственность за повторную пьянку за рулем. Около 700 человек сели за руль, будучи лишенными прав или не имея их вовсе. Некоторые совместили несколько грубых нарушений.

Так, в Большом Истоке гаишники задержали 18-летнего парня за рулем ВАЗ-21093. Машину пытались остановить на дороге, но он решил скрыться, началась погоня, водитель заехал в лес и попытался убежать, но не смог. Как оказалось, молодой человек катался вместе с другом, машина принадлежала отцу этого друга. Ребята взяли ее покататься. В итоге водитель получил протоколы за езду без прав, невыполнение требований об остановке, непристегнутый ремень, отсутствие ОСАГО, езду по тротуарам, выезд на встречку. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В ГИБДД анонсировали продолжение рейдов.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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