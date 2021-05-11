Свердловские ученые вывели местные сорта абрикоса

Свердловские селекционеры вывели сорта абрикосов, адаптированные для уральских погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на пресс-конференции проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин. «Да, мы работаем по заветам Ивана Владимировича Мичурина, что все садовые культуры должны постепенно двигаться к северным широтам. Мы уже можем получать интересные экзотические растения, – рассказал эксперт. – Например, абрикос. Уже есть сорта абрикоса, которые адаптируются к нашим условиям. Даже есть выведенные здесь, на нашей Свердловской селекционной станции садоводства, они сейчас проходят стадию регистрации. Южные сорта вовлечены в селекцию с нашими сортами, и идет внедрение генов зимостойкости, вкусовых качеств, крупности плодов. Работа идет».

При этом начальник отдела зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова предостерегла садоводов от покупки экзотических семян и саженцев в непроверенных местах. Она рекомендовала приобретать их только в специализированных магазинах и не ждать сказочных результатов от южных саженцев, к которым «скрепкой прицеплена красивая фотография».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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