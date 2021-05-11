Синоптик рассказала, какого лета ждать садоводам

После жарких дней в Свердловской области настанет кратковременное похолодание, но в целом лето будет теплым.

Об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела агрометеорологии ФГБУ «Уральское УГМС» Людмила Саваринюк. По ее словам, в целом лето будет теплее обычного, но немного прохладнее прошлогоднего. Урожай ожидается выше среднего, но в июле растения могут почувствовать недостаток влаги.

Кроме того, в конце мая может похолодать. «В ближайшие дни ожидается жаркая погода, 22-27 градусов, местами до 30-31, почти июньская погода. Но после 20-го числа наступит похолодание – днем будет 13-18 градусов», – рассказала Саваринюк.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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