Ночью дороги и тротуары Екатеринбурга моют более ста уборочных машин

После майских праздников в Екатеринбурге продолжает активно работать уборочная техника. Из-за сухой и жаркой погоды в городе скапливается пыль, которую необходимо смывать, иначе ее скапливание грозит обострениями у аллергиков и людей с хроническими заболеваниями легких.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, коммунальщики моют дороги и тротуары в основном ночью. Так, в это время работает 40 поливомоек, 23 вакуумных и 24 тротуарных дорожных машин (по сути, это огромные пылесосы на колесах), 16 тракторов с поливомоечным оборудованием на тротуарах. Днем на улицы тоже выводится техника, но в меньшем количестве, чтобы не создавать помехи на загруженных автомобильных дорогах. В этот период сотрудники ДЭУ используют 12 поливочных машин, 12 дорожных и 12 тротуарных вакуумных машин, 14 тракторов.

Практически весь автопарк коммунальной техники был задействован в ночь с 9 на 10 мая, когда городским службам нужно было быстро очистить улицы после празднования Дня Победы. Наведение порядка на магистралях и площадках, где проходили концерты и выставки, началось сразу после завершения торжественных мероприятий. По данным комитета благоустройства администрации города, поздним вечером 9 мая на улицы было выведено более 150 единиц дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин и 48 вакуумных «помощников».

Коммунальщики также своевременно очищали мусорные урны и убирали на газонах прямо во время праздничных мероприятий. Эти меры позволили в максимально сжатые сроки привести в порядок центр города уже к полуночи. В 00:00 часов было запущено движение транспорта на всех улицах, кроме улицы Пушкина, так как там рабочие проводили демонтаж сценического оборудования. К утру 10 мая Екатеринбург был полностью прибран и помыт, сообщили в пресс-службе мэрии.

За одну ночную уборку после празднования Дня Победы коммунальные службы вывезли на полигоны города 79 тонн грязи и 27 тонн мусора. В дневное время 10 мая 400 дорожных рабочих и 130 единиц техники очистили город от 46 тонн грязи и 63 тонн мусора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

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