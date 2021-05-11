В Свердловской области от коронавируса умерли 3 209 человек

На Среднем Урале остается высокой смертность от Covid-19, хотя общая заболеваемость снижается. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 93 новых заболевших, из них 18 – в Екатеринбурге. Также положительные диагнозы выявлены у жителей еще 17 муниципалитетов Свердловской области.

По данным официальной статистики, на сегодняшний день коронавирусом болеют 2 997 свердловчан. Из них 251 заболевший находится в тяжелом состоянии (92 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1 450 человек – в состоянии средней тяжести. После лечения уральские врачи выписали 101 человека. За сутки скончались еще 9 пациентов с Covid-19. Общее число летальных исходов в Свердловской области достигло 3 209, сообщает региональный оперативный штаб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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