Для строительства теплосетей закроют одну улицу и один перекресток

ООО «Интерполис» закроет движение автотранспорта по улице Крылова в Екатеринбурге – от Татищева до Крауля со 2 июня по 30 сентября 2021 года. Перекрытие связано с производством работ по строительству сетей теплоснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, с 7 июня по 18 июля 2021 года АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта на перекрестке улиц Посадской и Белореченской. На данном участке специалисты организации возведут тепломагистраль.
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на всех участках.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 11.05.21
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