В Екатеринбурге на площади 1 га горит трава. Под угрозой – мебельная фабрика (ФОТО)

Сегодня в 13:15 в Екатеринбурге, на улице Городской, загорелась трава.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что пожар бушует на площади в один гектар. Существует угроза распространения огня на мебельную фабрику. Расстояние от линии пожара до мебельной фабрики составляет 200 м.

В тушении задействованы 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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