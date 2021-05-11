В девяти ТЦ Екатеринбурга продолжится вакцинация от коронавируса (СПИСОК)

В торговых центрах Екатеринбурга на этой неделе продолжится массовая вакцинация граждан от Covid-19. Всего с момента запуска прививочной кампании в ТЦ вакцинировались более 10,2 тысяч екатеринбуржцев, сообщает региональный оперштаб. В области этот показатель значительно ниже – прививки поставил только 3 031 посетитель торговых комплексов.

График работы прививочных пунктов в торговых центрах Екатеринбурга с 11 по 16 мая:

– «Леруа Мерлен» (ул. Металлургов, 74) – 11 мая с 10:00 до 18:00;

– ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55, мобильный врачебный пункт) – 12 мая с 13:00 до 18:00;

– ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) – 12 мая с 16:00 до 19:00;

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 12 и 14 мая с 13:00 до 17:00;

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 13 мая с 14:00 до 19:00, 15 мая с 12:00 до 18:00;

– «Леруа Мерлен» (пер. Базовый, 45) – 13 мая с 10:00 до 18:00;

– ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149) – 14 мая с 11:00 до 14:00;

– ТЦ «Омега» (просп. Космонавтов, 21) – с 11 по 15 мая (ежедневно) с 16:00 до 19:00;

– ТЦ «Таганский ряд» (ул. Техническая, 19) – 15 мая с 10:00 до 14:00.

Кроме того, в будние дни по-прежнему можно поставить прививку в аэропорту Кольцово. Здравпункт работает на первом этаже в терминале внутренних авиалиний с 13:00 до 19:00.

На территории области мобильные пункты вакцинации организованы в двух городах. В Верхней Пышме медики будут работать рядом с магазином «Кировский» (ул. Орджоникидзе, 18) 12 мая с 17:00 до 20:00 и 15 мая с 10:00 до 13:00. В Нижнем Тагиле прививочный кабинет открыт в ТРЦ «Depo» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 11 по 14 мая с 16:00 до 20:00, 15 и 16 мая с 10:00 до 20:00.

Для бесплатной вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Как ранее сообщалось, жителей прививают двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Первая и вторая прививка делается в одном и том же месте, поэтому вакцинировавшимся в конкретном торговом центре необходимо вернуться туда же в указанную дату и время. Вторую прививку нужно делать обязательно, иначе эффекта от вакцинации не будет, предупреждают в оперштабе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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