40% жителей Свердловской области имеют иммунитет к Covid-19

Исследования Роспотребнадзора выявили рост коллективного иммунитета населения Свердловской области к коронавирусу. На данный момент около 40% жителей имеют антитела. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков по итогам заседания регионального оперативного штаба.

«Это пока не 60%, к которым мы должны стремиться, но надеюсь, что в оговоренные сроки, а речь шла об июле месяце, мы выйдем на цифры, которые позволят нам иметь серьезную защиту от коронавируса. Сейчас область находится в позитивном тренде. Число больных, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, уменьшается. Будем надеяться, что майские праздники не дадут подъема заболеваемости. Поставки вакцины идут динамично, это позволило сделать запас, чтобы проводить вакцинацию граждан без каких-либо сбоев. На этой неделе мы преодолеем планку в 500 тысяч вакцинированных первым компонентом, с отставанием в 100 тысяч человек идет вакцинация вторым компонентом», – сообщил чиновник.

В то же время в очереди на прививку от коронавируса находится около 100 тысяч человек. По словам Павла Крекова, ежедневно в листе ожидания добавляется по 10-15 тысяч человек, и примерно столько же уходит из него после вакцинации, поэтому общее количество человек в очереди не меняется.

«У нас есть территории в области с высоким процентом вакцинации, где привито и 30% и 40% жителей. Конечно, нас больше интересует Екатеринбург, где больше возможностей поставить прививку в торговых центрах. Эту практику мы будем продолжать. Кроме того, рекомендуется прививаться тем, кто выписывается из больниц. Как правило, это люди-хроники, которые находятся в группе риска по коронавирусу. Мы будем стараться прививать их в момент выписки из больницы, чтобы в последующем им не нужно было дополнительно идти в поликлинику», – добавил Креков.

Он также отметил, что на Среднем Урале уже есть муниципалитеты, где какое-то время не регистрируются новые случаи Covid-19. Но говорить о том, что эти населенные пункты стали «чистыми» от коронавируса, пока рано, так как там, возможно, есть бессимптомные больные, которые не обращаются за медицинской помощью. Однако уже появились государственные учреждения, где коллектив на 100% прошел вакцинацию от коронавируса. Речь идет прежде всего об объектах культуры и соцзащиты, сейчас в области 10 таких «чистых» учреждений, подчеркнул Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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