Креков: в больницах с коронавирусом лежат в основном люди старше 60 лет

В Свердловской области сокращается коечный фонд для лечения больных коронавирусом. Как сообщил сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков, сейчас около 20% специализированных больничных коек находится в резерве, это чуть больше, чем требуется по нормативу.

«Мы подходим к той стадии, когда еще немного, и с коронавирусом будут бороться в основном только действующие инфекционные отделения больниц. Но для этого нужно еще многое сделать. У нас сейчас минимизирован специализированный коечный фонд по объективным причинам (уменьшение общей заболеваемости коронавирусом, – прим. ред.), но мы готовы развернуть дополнительные койки. Надеемся, что этого не понадобится», – отметил чиновник.

По словам вице-губернатора, необходимость поддержания «коронавирусного» коечного фонда обусловлена тем, что в стационарах в основном лечатся люди старше 60 лет. Доля пожилых свердловчан, привитых от коронавируса, сейчас составляет около 14%. Каждый день прибавляется по 1-2%, но необходимо ускорить процесс вакцинации, так как пожилые люди являются самой уязвимой группой для Covid-19, отметил Павел Креков. Он также посоветовал прививаться тем жителям, которые часто контактирует с пожилыми родителями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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