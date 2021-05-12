Из-за неисправности самолета рейс в Сочи задерживают на 8 часов

В Кольцово на 7 часов задерживается вылет пассажиров в Сочи. Из-за технической неисправности самолета авиакомпания «Россия» перенесла время вылета с 3 часов ночи на 11 часов утра.

«В Кольцово произошла задержка рейса FV-5614 по маршруту Екатеринбург – Сочи авиакомпании «Россия». Воздушное судно B-737. Рейс регулярный. Время вылета по расписанию 03 часа 20 минут, расчетное время вылета 10 часов 30 минут 12.05.2021. На рейс зарегистрировано 194 пассажира, из них 20 детей», – сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Однако, по информации онлайн-табло Кольцово, вылет еще раз перенесли. Сейчас ожидаемое время отправления из Екатеринбурга – 11:25. То есть задержка составит 8 часов. По данным прокуратуры, авиакомпания приняла такое решение в связи с технической неисправностью судна. Надзорное ведомство контролирует, чтобы права пассажиров соблюдались.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

В ГИБДД рассказали, какие травмы получили семь пешеходов, сбитые у оперного (ФОТО). / 12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / Серьёзное ДТП у оперного театра: пострадали семь человек (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»