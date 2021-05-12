Округ в огне: уральский полпред обещал строго спросить за отсутствие слаженной работы на ликвидации всех видов пожаров

Два совещания на тему пожароопасной ситуации в Уральском Федеральном округе прошли накануне в уральском полпредстве. Сначала Владимир Якушев заслушал доклады федеральных инспекторов, после – провел совещание с заместителями губернаторов, руководителями ГУ МЧС России по субъектам, начальником департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, сообщает пресс-служба полпреда.

Внимание ситуации с пожарами в округе объяснимо – в территориях наступил период сухой и жаркой погоды, прогноз МЧС на предстоящие дни неблагоприятен – ситуация с лесными, ландшафтными пожарами и возгораниями в населенных пунктах может ухудшиться на фоне аномальной жары, причем – повсеместно. Пока самой тяжелой считается ситуация в тюменской области, где работает уже большая группировка спасателей, но пожары взять под контроль не удается.

«Все, что необходимо для предупреждения пожаров лесных и иных, должно быть сделано своевременно. Необходимо постоянное взаимодействие всех структур, задействованных для профилактики и тушения пожаров», – отметил Владимир Якушев.

«Мы должны при тушении пожаров сегодня четко работать, и все силы, которые есть у МЧС сегодня, у лесных служб – все эти силы направлять на то, чтобы бороться с пожарами независимо от того, где он сегодня находится – лес это, ландшафтная территория, населенный пункт – там понятно, как говорится, уже всем миром… Вопрос взаимодействия – это вопрос успеха в решении тех или иных задач, которые у нас в ближайшее время могут появиться…. Еще раз напоминаю о том, что эта работа должна координироваться на территории каждого субъекта, в рамках штабов эту работу необходимо организовать… Отсутствие координации на местах и неумение региональных органов власти организовать работу для достижения результатов будет оцениваться нами достаточно жестко. А главный наш с вами результат – это отсутствие пожаров на любой территории, независимо от того, где у нас с вами происходит пожар – лес, ландшафт либо населенный пункт», – отметил на совещании полпред.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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