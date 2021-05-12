За сутки в Свердловской области ликвидировано 17 лесных пожаров

Аномальная майская жара усложнила пожароопасную обстановку в Свердловской области. За минувший день в регионе было потушено 17 лесных пожаров, которые охватили площадь 159,4 гектара. Возгорания произошли в Сухоложском, Верхотурском, Билимбаевском, Ирбитском, Нижне-Сергинском, Сысертском, Сотринском и Тавдинском лесничествах, сообщили «Новому Дню» в уральской базе авиационной охраны лесов.

По данным ГУ МЧС региона, в восьми муниципалитетах действует режим чрезвычайной пожарной опасности в лесах. На сегодняшнее утро, по данным космического мониторинга, было зарегистрировано 10 термических точек. Три точки подтвердились как природный пожар в городском округе Богданович, еще шесть сигналов оказались неконтролируемым палом травы (два очага в Асбестовском округе и по одному в Тавдинском, Талицком и Туринском округах).

По прогнозу метеорологов, жаркая и сухая погода на Среднем Урале продлится до 17 мая. Также на этот период действует предупреждение о загрязнении атмосферы. Из-за слабого ветра вредные примеси и гарь плохо рассеиваются в воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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