До конца недели на Урале объявлен режим «черного неба»

В Свердловской области со вчерашнего вечера до вечера понедельника, 17 мая, действует режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Об этом сообщили в Уральском управлении гидрометеорологии. «Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – отметили в погодном ведомстве.

Напомним, ранее в Уральском управлении гидрометеорологии предупредили об аномальной жаре. До 16 мая включительно на Среднем Урале ожидается непривычно жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха будут выше климатической нормы на 7 градусов и более. Самое пекло будет в выходные – в субботу синоптики Росгидрометцентра прогнозируют до 33 градусов в Екатеринбурге. При этом дождей не будет минимум до вторника следующей недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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