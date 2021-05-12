Зеленую Рощу закроют 13 мая

Парк Зеленая Роща закроют 13 мая – в этот день там будет проводиться акарицидная обработка, передает корреспондент «Нового Дня». Следующие два дня – пятницу и субботу, 14 и 15 мая, посетителей парка просят быть осторожнее, не ходить по траве и газонам, под деревьями, чтобы не отравиться веществом, которое применяют против насекомых и клещей.

Напомним, парк открылся после реконструкции только в конце 2020 года. А в этом году чиновники приняли решение, что он не будет работать круглосуточно, основываясь на непрозрачном голосовании на сайте администрации города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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