Связисты назвали точки с самым быстрым интернетом

Наивысшие скорости мобильного интернета в столице Урала были зафиксированы в районе «Екатеринбург Арены», «Ельцин Центра», «Екатеринбург-Экспо», торгового центра «Гринвич» и Храм-на-Крови. Только средние значения передачи данных на одного пользователя здесь составляют порядка 70-100 Мбит/c.

Информацию в рамках собственного контроля качества получили инженеры «МегаФона». В целом они изучили свыше 21 тысячи замеров с базовых станций Свердловской области с начала года.

Высокими скоростями также отличились локации вблизи бизнес-центра «Президент», УрФУ, Плотинки, Северного и Южного автовокзалов.

«Свердловчане в топе по объему гигабайт на одного пользователя. Они качают больше тюменцев, челябинцев и даже почти догнали москвичей, – рассказывает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков. – С начала года трафик на одного жителя-нашего абонента вырос на треть. Усиленная работа над качеством и онлайн контроль нагрузки на сеть помогают держать скорость на высоте во всех районах мегаполиса».

Техническая служба «МегаФона» за три месяца расширила емкость и скорректировала сектора 92 базовых станций Среднего Урала. Более половины из них – в Екатеринбурге. Скорости подросли в центре города, в районе парков Маяковского и Чкалова, торговых центров «Аида», «Алатырь», «Мегаполис», «Радуга-Парк», Совхозном, Садовом, на объездной дороге вблизи Широкой Речки и других местах.

В области работы были проведены в Асбесте, Артемовском, Березовском, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Серове и других населенных пунктах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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