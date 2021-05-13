На субботниках собрали больше 10 тысяч тонн мусора

В Екатеринбурге на субботниках собрали больше пяти тысяч тонн мусора, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза». Всего из города с середины апреля по середину мая вывезли на 25% больше твердых коммунальных отходов, чем обычно. Всего – 42,4 тысячи тонн. Прирост на четверть дал месячник чистоты, объявленный администрацией Екатеринбурга.

«Пора субботников в этом году оказалась горячей. В адрес регоператора поступило 940 заявок на вывоз мусора после уборок, половина из которых – по Екатеринбургу. В отдельные дни наш кол-центр принимал до 120 обращений по субботникам. Перевозчики работают в усиленном режиме, вывозя мусор ежедневно, с 6:00 до 23:00, чтобы справиться с возросшими объемами крупногабаритных отходов, мы вывели на линию 25 резервных машин», – отметила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

На предприятии рассказали, что заявки на вывоз мусора после субботников продолжают поступать. В том числе – с кладбищ. После Радоницы, дня поминовения усопших у православных, уральцы приводили в порядок места захоронений. Только с одного Широкореченского кладбища 8 и 9 мая регоператор вывез 179 контейнеров мусора – вместо изначально заявленных 60.

«ЕМУП «Спецавтобаза» продолжает работать в усиленном режиме. О переполнениях на контейнерных площадках жители могут сообщать по телефону горячей линии 8-800-775-0096, в WhatsApp, Viber – 8-912-690-07-00», – напомнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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