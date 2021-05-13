На Майской прогулке ждут 8 тысяч участников

В ближайшее воскресенье, 16 мая, в Екатеринбурге пройдет Майская прогулка – ее разрешили несмотря на продолжающуюся пандемию. Как рассказала сегодня заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Татьяна Киселева, пока зарегистрировались около двух тысяч человек, но так как до последнего была угроза отмены мероприятия, организаторы ждут, что многие зарегистрируются непосредственно перед стартом.

Всего ожидается около 8000 участников. Это не только жители Екатеринбурга – традиционно на Майскую прогулку приезжают люди из области, из других городов, и ежегодно набирается порядка полусотни иностранцев, в основном это проживающие в Екатеринбурге студенты. Всем участникам на старте померяют температуру, предложат обработать руки антисептиком, пешеходы должны будут идти в масках. На старте организаторы обещают обеспечить дистанцию в полтора метра, для этого отказались от единого времени старта, его растянули на пять часов. С 7 утра стартуют те, кто пойдет на длинные дистанции, с 9 – на короткие.

Один из основателей акции, профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал, что будет четыре дистанции: «классика» на 50 километров, 37,5 км – в честь юбилея Свердловского отделения Русского географического общества (ожидается участие представителей всех региональных отделений ), 23 км – эту дистанцию посвятили Универсиаде, и короткая дистанция на 17 км. С сегодняшнего дня маршруты начали обрабатывать от клещей.

Участникам прогулки рекомендуют брать с собой воду, хотя она будет на контрольных пунктах, надеть головной убор и рубашку с длинным рукавом – ожидается жара под 30 градусов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

Политологи об аресте Евгения Ройзмана: «Это не правовое, а политическое решение. И это ошибка власти». / Громкое дело о мошенничестве с кредитами в мэрии Первоуральска возвращено прокурору. / После выхода Ройзмана из спецприемника его будет ждать еще один суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»