Уральский институт травматологии и ортопедии получил уникальное оборудование – теперь уральцам доступны малотравматичные диагностика и операции на суставах

В отделение травматологии и ортопедии №2 Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина передан аппарат – современный артроскоп. Он дает возможность оперировать коленные и плечевые суставы с минимальными последствиями для организма. Больше 8,7 миллиона на покупку нового оборудования выделили учредители Фонда святой Екатерины.

«Потребность в ортоскопических высокотехнологических операциях постоянно растет. Все больше и больше людей занимаются активным спортом, который сопряжен с травмами коленей и плечевого сустава. Это мы еще не говорим о бытовом, уличном и профессиональном травматизме. У нас существует целый рад высококвалифицированных специалистов, которые могут решать эту проблему, но, как обычно, не хватает техники», – и рассказал заместитель директора по научной работе, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин.

Новый артроскоп представляет собой специальную тончайшую оптическую трубку с камерой высокого разрешения, видео с которой транслируется на монитор 4К. Благодаря высокой четкости изображения врачи могут избежать открытого вмешательства – для оценки изменений связочного аппарата, мениска, капсулы сустава достаточно сделать несколько небольших разрезов. Причем, подобный анализ может использоваться и для простого обследования, так как дает врачам больше информации, чем рентген или томография.

«Мы – бюджетная организация, и большинство операций выполняются бесплатно. Именно поэтому у широкого круга пациентов есть возможность получить помощь с самыми современными технологиями и расходными материалами. Двадцать человек уже прооперировали. Количество операций будет исчисляться сотнями и даже тысячами. Мы благодарны учредителям Фонда святой Екатерины за помощь в таком непростом, но очень нужном деле», – добавил Кирилл Бердюгин.

Кроме того, артроскопия может быть использована в случаях, когда обширное хирургическое вмешательство не требуется или когда пациент имеет противопоказания к проведению общей анестезии. При этом пациент уже через три дня может выписаться и приступить к легкой работе, а спортсмены могут перейти к максимальным нагрузкам через три месяца.

«Год мы помогали больницам, которые были на передовой в борьбе с новой инфекцией коронавируса. Но пандемия не отменила того, что другие медучреждения продолжали свою работу и даже в усиленном режиме. Осознавая всю важность и необходимость поддержки высококлассных специалистов НИИ травматологии имени Чаклина, учредители Фонда святой Екатерины приняли решение о покупке для них артроскопа», – отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже около 1,7 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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