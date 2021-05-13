За сутки в Свердловской области выявлено 95 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области было выявлено 95 новых случаев Covid-19.

Как сообщили в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+46), Алапаевска, Артинского, Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Полевского, Режа, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Серова. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 87 492.

Состояние 248 пациентов оценивается как тяжелое, 127 из них находятся в реанимации, в том числе 90 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 446. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

За минувшие сутки выписано 102 человека, всего – 81 300.

Также за сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 3 232.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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