Пенсионерам предложили мобильную связь на 20% дешевле

«МегаФон» предлагает пенсионерам скидку, которая будет действовать постоянно. Теперь любой тариф линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и звонить внутри сети даже при отрицательном балансе. Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне «МегаФона» по всей России. Весь процесс займёт не более 15 минут.

Около 60% абонентов оператора пенсионного возраста – владельцы смартфонов и активно пользуются мобильным интернетом. Самые популярные ресурсы – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

«Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера «МегаФона» и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. Если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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