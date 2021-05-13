ВГТРК сегодня отмечает 30-летний юбилей

30-летний юбилей отмечает сегодня Всероссийская телерадиовещательная компания. 13 мая 1991 года в эфир вышел первый выпуск программы «Вести», и с тех пор холдинг стал лидером теле- и радиовещания не только в стране, но и в ряде стран Европы.

На сегодняшний день в структуру холдинга входят 86 региональных телекомпаний, в том числе ГТРК «Урал». Как сообщает корреспондент «Нового Дня», юбилей филиалы отметили вместе – сотрудники региональных телекомпаний и коррпунктов собрались на праздничную zoom-конференцию, чтобы поздравить друг друга.

Будучи частью большой сети, ГТРК «Урал» ежедневно держит своих зрителей в курсе самых свежих новостей на флагманском телеканале холдинга «Россия-1» и круглосуточном информационном телеканале «Россия-24». В эфире «России-1» региональные выпуски информационной программы «Вести» выходят 11 раз – с раннего утра и до позднего вечера. А совсем недавно стартовала и новая информационно-развлекательная программа «Утро России. Урал», которая дала журналистам простор для новых творческих экспериментов. Кроме того, трижды в сутки «Вести.Урал» выходят в эфир на канале Россия 24.

Кроме того, в структуре ГТРК «Урал» – три радиостанции «Вести FM», «Маяк» и «Радио России». Ежедневно огромная аудитория настраивается на волну «Радио России». С «Утром на Маяке» радиослушатели привыкли начинать свой день, а с вечерней программой «Вести FM» – подводить его итоги. А чтобы уральцы всегда были в курсе самых свежих новостей, информационные выпуски выходят ежечасно. Надо отметить, что усилия журналистов ГТРК «Урал» высоко оценивают не только зрители, но и профессиональное сообщество – творческий коллектив программы «Вести-Урал» завоевал три ТЭФИ – за лучшую информационную программу для городов-миллионников в 2015 и 2020 годах, а журналист ГТРК «Урал» Радик Залилов в 2015 году взял ТЭФИ за лучший спецрепортаж.

Редакция РИА «Новый День» поздравляет коллег с ГТРК «Урал» с юбилеем и желает ярких проектов, хороших новостей, бесконечное количество творческих идей и самых высоких рейтингов!

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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