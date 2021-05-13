В Екатеринбурге восьмиклассник ездил по городу и в школу на битой «семерке» (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2107, за рулем которого был 15-летний подроссток. Мальчик купил машину в начале апреля, ездил на «семерке» по городу и даже приезжал на ней в школу. Штраф до 30 тысяч рублей грозит официальному владельцу машины.

Автомобиль сотрудники ДПС остановили на улице Щорса. Патрульным 15-летний водитель пояснил, что едет в автосервис. В отделе полиции, куда мальчика доставили для выяснения обстоятельств, он рассказал, что автомобиль купил еще в начале апреля у своего друга за 30 тысяч рублей. Деньги он заработал сам.

«О том, что управлять ему запрещено по закону, он знал. Но, несмотря на это, ездил по городу, о чем свидетельствуют и фотографии с городских камер, в поле зрения которых он попал. Кроме этого, он и в школу приезжал на автомобиле, – сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. – Из отдела полиции несовершеннолетнего передали матери, а автомобиль поместили на специализированную стоянку».

Известно, что мальчика мама воспитывает одна. Она рассказала, что знала о покупке сыном автомобиля, но никак не могла запретить ему ездить. Информация об инциденте передана в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о мерах воздействия в отношении и матери, и сына.

Согласно ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ управление автомобилем без прав (исключение составляет учебная езда) влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику машины, который передал управление человеку без прав, грозит привлечение к административной ответственности и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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