В Ирбите эвакуировали больше ста человек из-за возгорания подземного бака с газом (ФОТО)

В Ирбите рядом с жилыми домами загорелась газовая колонка: подземный резервуар пытались демонтировать, в результате произошла разгерметизация, а следом пожар. Огонь горит уже больше двух часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение о ЧП во дворе дома по улице Советской поступило сегодня в 13:37. Спасатели эвакуировали жильцов двух ближайших пятиэтажек – всего 107 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет. Сейчас происходит выгорание остатков газа. На месте работают пожарные и специалисты газовой службы. Сотрудники МЧС проводят охлаждение надземной части резервуара.

Ирбит, Ангелина Сергеева

Ирбит. Другие новости 13.05.21

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