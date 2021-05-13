Уралец стерпел собственное похищение, но не простил, что отобрали телефон

Два жителя Краснотурьинска предстанут перед судом по обвинению в похищении человека. Любопытно, что о своем похищении потерпевший в полицию не заявлял, но не стерпел, что его обидчики не вернули ему сотовый телефон.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, одному обвиняемому – 32 года, другому – 47. По данным следствия, в начале 2021 года 32-летний обвиняемый решил отремонтировать свою машину МАЗ и договорился с молодым человеком 1994 г.р., что тот сделает работу за 65 тысяч рублей. Деньги автовладелец отдал вперед. Но ремонтник выполнять свое обещание не спешил, деньги также не возвращал.

Тогда владелец машины и его 47-летний знакомый (второй обвиняемый) днем 30 января похитили молодого человека, посадили его в автомобиль и стали возить по улицам Краснотурьинска, избивая и требуя немедленно вернуть 65 тысяч рублей. Поняв, что намерения у мужчин серьезные, потерпевший позвонил матери, которая перевела ему на карту 50 тысяч. Молодой человек обналичил их и отдал злоумышленникам. Еще 15 тысяч он отдал позднее.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что история могла бы остаться «частным делом» между недобросовестным ремонтником и его нанимателем, если бы не одна деталь. Ожидая передачи недостающих 15 тысяч рублей, младший из подозреваемых взял в залог у потерпевшего сотовый телефон, сказав ему: «Вернёшь оставшуюся сумму, получишь телефон обратно». Однако когда ремонтник отдал недостающие деньги, телефон ему так и не вернули. Подозреваемый заявил, что будет держать у себя телефон ровно столько, сколько он ждал возвращения денег. Это настолько раздосадовало потерпевшего, что он обратился в полицию по поводу незаконного удержания его телефона. Когда полицейские начали разбираться в истории с телефоном, всплыло и похищение человека. Усмотрев более тяжкий состав, полицейские передали материалы коллегам из регионального СКР.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Краснотурьинск. Другие новости 13.05.21

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