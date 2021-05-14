Доступная среда и туалеты: инстаграм Куйвашева снова атаковали свердловчане

В инстаграме губернатора Евгения Куйвашева снова появились обращения от недовольных жителей Свердловской области. На этот раз поводом стал пост губернатора, в котором он сообщил, что проголосовал за один из дизайн-проектов благоустройства в Екатеринбурге.

Жители региона тут же рассказали губернатору, на что еще необходимо обратить внимание. Одна из проблем – доступная среда. Об этом написала пользователь leno4kaustinova: «Евгений, прошу Вас обратить внимание на доступную среду для маломобильных граждан, делается всё только для галочки – бордюры, пандусы, на которые не возможно заехать! Когда принимаете новые объекты, посадите в инвалидное кресло чиновника, который отвечает за этот объект, и пусть он протестирует так называемую «доступную среду».

Natali.belenkaia задалась еще одним вопросом, особенно актуальным в летнее время: «Почему в городе нет общественных туалетов? Пусть они будут платные, но будут. Огромный, красивый город, а в туалет под кустики ходим. Давайте начнём благоустраивать город с элементарного, и будет всем нам счастье».

Не остался в стороне от обсуждения Орджоникидзевский район: «Всем Уралмашем голосовали за благоустройство убитого «Летнего парка «Уралмаш» на ул.Машиностроителей – Кировградская (только забор вокруг стоит, и то ржавый и разваливающийся,если присмотреться внимательней), и все равно победу отобрали в пользу другого проекта. Посмотрите сколько на Уралмаше проживает людей и все станет ясно (один из самых больших районов города)», – возмущается nigmatulin.marat.

Поступают комментарии и из области: «Я не против улучшений, но вот пример – Березовский. Голосуем за парк, а у школ нет стадионов (на лыжах зимой бегают по тротуару). Это нормально??? В поселках нет каких-то условий для детей. В Монетном две школы, так ФОК поставили только на одной половине поселка, скейт парк на той же. А другие дети? Должны через железную дорогу идти? Безопасно разве? У школы 32 нет стадиона, площадка детская оставляет желать лучшего», – пишет vatolina_lena.

Пользователь kholopovandrey недоволен тем, что в списке голосования нет спорткомплекса в Верхнем Дуброво. «Я знаю, что глава муниципального образования не раз обращался к губернатору с этим вопросом. Район нуждается в этом спорткомплексе, дети нуждаются . Евгений Владимирович, не оставляйте без внимания!» – просит подписчик.

«А в поселках что творится, всем пофиг, хоть и 30 км от города – ни света, ни дорог, ни школ», – сообщает пользователь pleshchka.

Добавим, многие пользователи обратили внимание, что на фотографии губернатор общается со своим собеседником без медицинской маски.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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