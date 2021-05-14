Полторы тысячи свердловчан остаются без транспортного сообщения из-за паводка

В Свердловской области продолжается паводок, хотя с каждым днем вода уходит и освобождает затопленные территории. По данным ГУ МЧС региона, на сегодняшний день подтоплены пять низководных мостов, один был разобран на время половодья. 16 населенных пунктов, в которых проживает 1,5 тысячи жителей, остаются без прямого автотранспортного сообщения. Подтопления жилых домов нет.

По прогнозу спасателей, в ближайшие дни продолжится рост уровней воды в реке Тавда и в некоторых реках на севере Свердловской области. В целом гидрологическая обстановка находится в пределах допустимых значений, отметили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

Доступная среда и туалеты: инстаграм Куйвашева снова атаковали свердловчане. / В расписании Кольцово появились рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. / В Берёзовском полыхает свалка на площади 600 кв. м (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»