За сутки в ДТП трое детей получили травмы, одна девочка погибла

109 ДТП с участием детей было зарегистрировано в Свердловской области с начала года. В авариях погибли 10 детей и еще 123 получили травмы различной степени тяжести. Количество ДТП и пострадавших в них детей выросло на 50% в сравнении с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, накануне случилось три аварии с участием детей-пешеходов. В результате один ребенок погиб, еще трое получили травмы. Все дети переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Водитель легковушки Daewoo в Реже около пяти часов вечера на улице Калинина сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, его отвез в больницу очевидец. В УГИБДД пояснили, что ребенок, который шел в магазин за мороженым, не нажал на кнопку вызова зеленого сигнала светофора. 24-летний водитель с пятилетним стажем вождения рассказал, что проезжал пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, но на дорогу выбежал мальчик. Мужчина снизил скорость, вывернул руль в сторону, но это не помогло. Мальчик ударился о капот и упал на дорогу. При осмотре места происшествия гаишники выяснили, что на пешеходном переходе отсутствует разметка. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении администрации города.

Спустя полчаса в Реже на улице Советской водитель «Хонды» наехал двух 11-летних девочек, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Обе получили травмы и были доставлены в больницу, где одна из них скончалась. Полицейские установили, что подружки переходили дорогу, не дойдя 200 метров до светофора. 27-летний водитель со стажем вождения 11 лет пояснил, что засмотрелся на встречный автомобиль и боковым зрением увидел выбегающих слева из-за кустов детей.

В Нижних Сергах в восемь вечера на улице Ленина 66-летний водитель на Kia сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на красный. Она ударилась о капот, после чего водитель переехал ее, уже лежащую на дороге, правыми колесами. Девочка получила серьезные травмы, ее отвезли в реанимацию местной больницы в бессознательном состоянии. Уже ночью ребенка доставили в Екатеринбург, в детскую городскую клиническую больницу № 9, где сейчас за ее жизнь борются врачи. Водитель пояснил, что девочка выбежала на дорогу неожиданно.

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг своих детей и напоминать им правила безопасности на дороге. Водителям необходимо быть предельно внимательными, проявляя особую осторожность при проезде мест, где могут появиться дети.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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