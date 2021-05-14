Завтра вечером в уральском небе можно наблюдать мини-парад планет

Вечером в субботу, 15 мая, у любителей астрономии появится возможность увидеть сразу три планеты земной группы и тонкий серп Луны.

Захватывающее зрелище в небе начнется после 22:00. На северо-востоке будут заходить по очереди: Венера, Меркурий, Луна и Марс. В момент захода Луны расстояние между ней и Марсом составит чуть более 5 градусов, рассказал уральский астроном Владилен Санакоев. Наблюдать за планетами можно в бинокль, а также невооруженным взглядом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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