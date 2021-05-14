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Пятница, 14 мая 2021, 10:45 мск

Новости Екатеринбург

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Зеленую Рощу не стали закрывать для обработки от клещей

Парк Зеленая Роща не стали закрывать на время обработки против клещей, сообщили «Новому Дню» горожане. «Вчера должны были обрабатывать парк – висели объявления. А мы пошли с ребенком мимо, и там полно народу было», – сказала жительница Екатеринбурга Александра.

В мэрии объяснили, что Зеленую Рощу все-таки обработали, но никого из парка не выгоняли, в том числе – детей. «Там были вывешены объявления о сроках обработки. Специалисты посчитали, что этого достаточно. Кроме того, закрытие парка, даже на время обработки, могло вызвать недовольство горожан», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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