Жителей Екатеринбурга зовут выбрать проекты благоустройства двух парков

Продолжается голосование за выбор лучшего дизайн-проекта по благоустройству парков в Солнечном и Академическом. На реализацию проектов деньги выделят по программе федерального финансирования. На сегодняшний день за варианты благоустройства свои голоса отдали более 102 тысяч человек. Голосование продлится до 30 мая.

Территории, которые будут обновлены за федеральный счет, горожане выбирали ранее среди нескольких городских площадок. Теперь же речь идет о том варианте, который в парках будут реализовывать. В каждом случае их два. Так, в Академическом первая концепция улучшения Преображенского парка предполагает, что там появятся набережная с пирсом, фудкорты, пункты проката спортинвентаря, ярмарка, велодорожки, озеленение, обустройство газонов. Согласно второй концепции, в парке обустроят пешеходные и велодорожки, высадят деревья, обустроят цветники, газоны, установят малые архитектурные формы, скамейки, урны.

В «Солнечных аллеях» в микрорайоне Солнечный предполагается устройство площадок для спорта, развлечений, детского и взрослого отдыха, пешеходных дорожек, велопарковок, озеленение территории. Предлагается два различных варианта размещения всех этих зон.

Проголосовать можно на официальном сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование попытались защитить от накруток. Если раньше выразить мнение можно было через гугл-форму, то теперь необходимо будет подтвердить свою личность через госуслуги, то есть голосование предполагает принцип один человек – один голос. Причем проголосовать могут даже несовершеннолетние – это доступно для тех, кому больше 14 лет. И, конечно, голосовать могут не только жители Академического или Солнечного, но и других районов города, поскольку инфраструктурой и рекреационными зонами обоих районов пользуются многие горожане, не проживающие в юго-западной части Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге по федеральной программе благоустроили набережную Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Также финансирование получали проекты в Свердловской области: сквер «Молодежный» в Каменске-Уральском, набережная Краснотурьинска, центральная площадь Верхотурья, набережная в Верхней Туре.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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