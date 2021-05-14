Бизнес-центр депутата заксобрания снова банкротят

Центр международной торговли получил еще один иск о банкротстве. На этот раз заявитель – ООО «Инстройснаб», компания по оптовой торговле электротехническим оборудованием. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области, но еще не зарегистрирован.

По данным «Контур.Фокуса», один из конечных владельцев ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» – депутат заксобрания Свердловской области Александр Серебренников. Это не первый иск о банкротстве ЦМТЕ – в апреле аналогичное заявление подавала налоговая, дело оставлено без движения. А еще ранее ЦМТЕ подавал заявление о собственном банкротстве, с указанием, что долги компании составляют более 51 миллиона рублей по займам, более 15 миллионов по налогам и страховым взносам и 255 миллионов перед другими кредиторами. Рассчитываться ни с кем общество не может, потому что на счета был наложен арест – к слову, такую меру приняли после иска бизнесмена Владимира Титова к компании, который был совладельцем ЦМТЕ. Суд не стал банкротить компанию по ее собственному заявлению, посчитав, что заявление было подано из-за корпоративного конфликта между собственниками.

Добавим, ЦМТЕ – крупный офисник в центре города, в который входит в том числе «Атриум палас отель». Владелец последнего – Владимир Титов. У него и Александра Серебренникова были совместные бизнесы, но уже несколько лет предприниматели «воюют», засыпая друг друга исками.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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