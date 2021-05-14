Где безопасно гулять в Екатеринбурге – список парков без клещей

В Свердловской области на начало этой недели было обработано от клещей только 3,6% площадей, подлежащих обработке, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. «В 2021 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 200 га. По данным на 11 мая 2021 года, обработано 367 га», – рассказали там.

В ведомстве уточнили, что, как правило, это парки, кладбища, зоны рекреации, все загородные учреждения, частично – газоны. А вот дворы многоквартирных жилых домов обязательной обработке не подлежат – это остается на усмотрение управляющих компаний и товариществ собственников жилья. За обработку общедоступных территорий же отвечают муниципальные власти.

В Екатеринбурге проводить акарицидные обработки будут до конца мая, а со следующей недели также начнут избавляться от клещей на территории детских лагерей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ратуши.

На сегодня в Ленинском районе обработана набережная от Малышева до Куйбышева, сквер возле горного университета (на Народной Воли от переулка Университетского до 8 Марта), сквер на Амундсена (от Волгоградской до Бардина), сквер имени Архипова (на Бардина от Амундсена до Решетникова), сквер на улице Волгоградской, сквер у КДЦ «Дружба», сквер на улице Большакова, сквер у туберкулезного диспансера на улице Чапаева, сквер на Ясной (от Волгоградской до Бардина) и зеленая зона за памятником в поселке Совхозном.

В Чкаловском районе акарицидную обработку провели на бульваре на улице Грибоедова, в Южном парке на Шварца, в свекрах на Инженерной, в переулке Хибиногорском, в переулке Коротком, в парке «Спартак» на Бисретской, в скверах на улицах Ленина в Горном Щите и в Шабровском, в сквере на Кузнецова в поселке Сысерть, в сквере на Аквамариновой в поселке Сулимовский Торфяник, на прибрежной полосе реки Патрушиха (от переулка Кирпичного через плотину до Уральского воднолыжного центра), на прибрежной зону пруда Спартак на реке Патрушихе на Елизавете (от моста вдоль улицы Плодородия до моста в переулке Черноусловском), на прибрежной полосе Елизаветинского пруда от моста на Базальтовой до Строгальщиков, в прибрежной зоне Нижне-Исетского пруда от дома на Дагестанской, 2, до дома на Исетской, 10, а также в прибрежной зоне Уктусского пруда в Горном Щите вдоль нижней и верхней плотин.

В Орджоникидзевском районе обработали сквер Орджоникидзе и летний парк «Уралмаш», а в Октябрьском – площадь Обороны. За остальные территории в этих районах отвечают лесничества.

Информации по Кировскому, Верх-Исетскому, Железнодорожному и Академическому районам пока нет – она будет опубликована позднее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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