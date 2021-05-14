В Екатеринбурге освятят и спустят на воду яхты с именами дочерей Николая II

В воскресенье, 16 мая, в 13:00, на территории спортивного комплекса «Динамо» освятят и спустят на воду малые яхты класса «Оптимист» для дружины святого праведного воина Феодора Ушакова Всероссийского детско-юношеского движения «Братство православных следопытов».

Мероприятие приурочено ко дню рождения последнего российского императора Николая II. Яхтам будут присвоены имена его дочерей – Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. Молебен начнется в 13:00, в 13:40 яхты спустят на воду, в 14:00 начнется их дефиле по акватории исторической части Городского пруда.

Яхты предоставлены в дар Екатеринбургскому отделению «Братства православных следопытов» от регионального отделения Императорского православного палестинского общества. На мероприятии могут присутствовать все, желающие познакомиться с деятельностью морских отрядов Всероссийского движения «Братства православных следопытов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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