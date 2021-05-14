В Свердловской области 280 пациентов с коронавирусом – в тяжелом состоянии

На Среднем Урале за последние сутки зарегистрировано 102 новых случая коронавируса, менее половины из них – 48 – в Екатеринбурге. Кроме столицы региона, новые заболевшие есть в Артинском районе, Березовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Верхней Туре, Горноуральском городском округе, Качканаре, Красноуфимске, Кушве, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске, Ревде, Сухом Логу, Тавдинском и Талицком городских округах. Всего в области с начала пандемии заболели 87 594 человек.

«Состояние 280 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 459. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. За последние сутки скончалось еще 11 человек, всего от коронавируса умерли 3 243 уральца.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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